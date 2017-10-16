Анкара готова сотрудничать с Багдадом для борьбы с Рабочей партией Курдистана - МИД Турции

Анкара выразила готовность сотрудничать с правительством Ирака для противодействия деятельности в Киркуке Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается турецкими властями террористической организацией, сообщает в понедельник газета "Хюрриет" со ссылкой на МИД Турции.

"Мы еще раз подчеркиваем важность, которую мы придаем защите политического единства и территориальной целостности Ирака. Мы также подчеркиваем нашу готовность к любому сотрудничеству с иракским правительством для предотвращения деятельности РПК на иракских территориях", - говорится в письменном заявлении турецкого МИД, распространенном в понедельник.

Кроме того, турецкое внешнеполитическое ведомство призвало власти Иракского Курдистана "не предоставлять убежища этой террористической организации (РПК - ИФ)", отмечает издание.

Иракские войска утром в понедельник вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения,