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Дальнее зарубежье 16.10.2017 21:19

Трамп надеется на участие Хиллари Клинтон в президентской гонке в 2020 году

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы видеть свою бывшую соперницу на выборах Хиллари Клинтон в следующей президентской гонке.

"Меня недавно спросили, будет ли Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году. Я ответил: "я очень надеюсь!" - написал американский президент на своей страничке в "Твиттере".

Ранее Х.Клинтон заявляла, что не намерена больше участвовать президентских выборах.

Осенью 2016 года на выборах президента США кандидат от республиканцев Д.Трамп одержал победу, в гонке участвовала также кандидат от демократов Х.Клинтон.

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Тэги: ТРАМП, КЛИНТОН, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]