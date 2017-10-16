Трамп надеется на участие Хиллари Клинтон в президентской гонке в 2020 году

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы видеть свою бывшую соперницу на выборах Хиллари Клинтон в следующей президентской гонке.

"Меня недавно спросили, будет ли Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году. Я ответил: "я очень надеюсь!" - написал американский президент на своей страничке в "Твиттере".

Ранее Х.Клинтон заявляла, что не намерена больше участвовать президентских выборах.

Осенью 2016 года на выборах президента США кандидат от республиканцев Д.Трамп одержал победу, в гонке участвовала также кандидат от демократов Х.Клинтон.