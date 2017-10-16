Трамп заявил о возможности выхода США из сделки с Ираном по атому

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из ядерного соглашения с Ираном, сообщает американский телеканал Эн-Би-Си.

Д.Трамп заявил, что Конгресс может принять позитивное решение по соглашению, в противном случае это решение Конгресса может привести к "полному прекращению" участия США в сделке.

Д.Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать соблюдение Ираном параметров соглашения по атому. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что у президента США нет полномочий по аннулированию сделки между "шестёеркой" и Ираном.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - к Совместному всеобъемлющему плану действий. На основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.