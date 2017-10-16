Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.008 RUR   0.0297 GBR   2.2601 TRY   0.4672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.45 Brent   57.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 13° 19 Окт 12° 19° 20 Окт 13° 20°

Дальнее зарубежье 16.10.2017 20:45

Трамп заявил о возможности выхода США из сделки с Ираном по атому

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из ядерного соглашения с Ираном, сообщает американский телеканал Эн-Би-Си.

Д.Трамп заявил, что Конгресс может принять позитивное решение по соглашению, в противном случае это решение Конгресса может привести к "полному прекращению" участия США в сделке.

Д.Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать соблюдение Ираном параметров соглашения по атому. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что у президента США нет полномочий по аннулированию сделки между "шестёеркой" и Ираном.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - к Совместному всеобъемлющему плану действий. На основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, АТОМ, ТРАМП


Похожие новости


Глава МИД Ирана не исключил выход страны из сделки по атому Трамп называет соглашение с Ираном по атому одним из худших соглашений в истории США Вашингтон намерен пресекать любые попытки Тегерана заполучить ядерное оружие - Белый дом Главы МИД Ирана и Франции заявили о важности придерживаться соглашения по иранской ядерной программе - СМИ Трамп назвал сделку по иранской ядерной программе одним из самых неумело составленных соглашений Британский премьер призвала Трампа остаться в рамках соглашения по иранскому атому

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]