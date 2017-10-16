Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.008 RUR   0.0297 GBR   2.2601 TRY   0.4672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.87 Brent   57.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 19° 19 Окт 13° 19° 20 Окт 11° 20°

Дальнее зарубежье 16.10.2017 21:55

Глава дипломатии ЕС Могерини в ноябре приедет в Вашингтон для обсуждения соглашения по иранскому атому - СМИ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини в начале ноября прибудет в Вашингтон для участия в переговорах о судьбе соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает в понедельник американское издание "Хилл".

"Я буду в Вашингтоне в начале ноября именно по этой причине, но также и для других регулярных контактов", - приводит издание слова Ф.Могерини в ответ на вопрос журналистов о том, окажет ли она влияние на Конгресс США по вопросу сделки с Ираном.

Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что США могут полностью выйти из сделки с Тегераном по атому.

"Мы посмотрим, что произойдет на втором этапе. Может случиться полное прекращение (участия США - ИФ), эта возможность очень реальна", - заявил президент.

Д.Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

Ф.Могерини в ответ заявила, что у президента США нет полномочий для аннулирования сделки между "шестеркой" и Ираном.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - СВПД, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОГЕРИНИ, США, АТОМ


Похожие новости


Могерини ожидает от визита Трампа в Брюссель подтверждения преемственности в сотрудничестве по решению актуальных проблем Могерини опасается потери США роли мирового лидера Могерини: ЕС готов взять на себя мировое лидерство в некоторых областях вместо США Могерини: настало время объединиться в борьбе с террором Могерини призвала не упустить исторический шанс договориться с Ираном о ядерной программе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]