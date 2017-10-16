Глава дипломатии ЕС Могерини в ноябре приедет в Вашингтон для обсуждения соглашения по иранскому атому - СМИ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини в начале ноября прибудет в Вашингтон для участия в переговорах о судьбе соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает в понедельник американское издание "Хилл".

"Я буду в Вашингтоне в начале ноября именно по этой причине, но также и для других регулярных контактов", - приводит издание слова Ф.Могерини в ответ на вопрос журналистов о том, окажет ли она влияние на Конгресс США по вопросу сделки с Ираном.

Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что США могут полностью выйти из сделки с Тегераном по атому.

"Мы посмотрим, что произойдет на втором этапе. Может случиться полное прекращение (участия США - ИФ), эта возможность очень реальна", - заявил президент.

Д.Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

Ф.Могерини в ответ заявила, что у президента США нет полномочий для аннулирования сделки между "шестеркой" и Ираном.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - СВПД, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.