США не исключают переговоров с Северной Кореей - американский дипломат

Соединенные Штаты не снимают с повестки дня возможность прямых переговоров с КНДР, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

"Мы, в конечном счете, не исключаем возможности прямых переговоров", - заявил журналистам находящийся в Токио дипломат по окончании встречи в японском МИД.

Он подчеркнул: "Мы фокусируем усилия на дипломатии для решения проблемы, которою представляет КНДР. Тем не менее, мы с нашими союзниками Японией, Южной Кореей и по всему миру должны быть готовы к худшему, если дипломатические усилия провалятся".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Пекине о наличии у Вашингтона каналов для переговоров с Пхеньяном и не исключил, что они смогут состояться. Президент Дональд Трамп предупредил, что это является "напрасной тратой времени".

В то же время, заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен, выступая в комитете Генассамблеи ООН по разоружению, сказал: "Обстановка на Корейском полуострове, к которой приковано мировое внимание, достигла такой критической точки, что ядерная война может начаться в любой момент".

Он также отметил, что до устранения угроз со стороны Соединенных Штатов Северная Корея "ни при каких обстоятельствах не пойдет на переговоры по ядерному оружию и баллистическим ракетам