Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.008 RUR   0.0297 GBR   2.2601 TRY   0.4672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.87 Brent   57.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 19° 19 Окт 13° 19° 20 Окт 11° 20°

Дальнее зарубежье 17.10.2017 09:41

США не исключают переговоров с Северной Кореей - американский дипломат

Соединенные Штаты не снимают с повестки дня возможность прямых переговоров с КНДР, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

"Мы, в конечном счете, не исключаем возможности прямых переговоров", - заявил журналистам находящийся в Токио дипломат по окончании встречи в японском МИД.

Он подчеркнул: "Мы фокусируем усилия на дипломатии для решения проблемы, которою представляет КНДР. Тем не менее, мы с нашими союзниками Японией, Южной Кореей и по всему миру должны быть готовы к худшему, если дипломатические усилия провалятся".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Пекине о наличии у Вашингтона каналов для переговоров с Пхеньяном и не исключил, что они смогут состояться. Президент Дональд Трамп предупредил, что это является "напрасной тратой времени".

В то же время, заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен, выступая в комитете Генассамблеи ООН по разоружению, сказал: "Обстановка на Корейском полуострове, к которой приковано мировое внимание, достигла такой критической точки, что ядерная война может начаться в любой момент".

Он также отметил, что до устранения угроз со стороны Соединенных Штатов Северная Корея "ни при каких обстоятельствах не пойдет на переговоры по ядерному оружию и баллистическим ракетам

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ДИПЛОМАТ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Керри подверг критике санкции Бахрейна против помощника госсекретаря США Индия вызвала сотрудника посольства США на фоне сообщений о слежке АНБ за правящей партией Бывшему послу США в РФ не дали визу в Иран Бывший посол США в Сирии критикует политику Белого дома в отношении Дамаска США настаивают на скорейшем формировании переходного правительства Украины - госдеп Замгоссекретаря США направляется в Киев на переговоры с новой украинской властью - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]