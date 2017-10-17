США не исключают переговоров с Северной Кореей - американский дипломат

Соединенные Штаты не снимают с повестки дня возможность прямых переговоров с КНДР, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
"Мы, в конечном счете, не исключаем возможности прямых переговоров", - заявил журналистам находящийся в Токио дипломат по окончании встречи в японском МИД.
Он подчеркнул: "Мы фокусируем усилия на дипломатии для решения проблемы, которою представляет КНДР. Тем не менее, мы с нашими союзниками Японией, Южной Кореей и по всему миру должны быть готовы к худшему, если дипломатические усилия провалятся".
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Пекине о наличии у Вашингтона каналов для переговоров с Пхеньяном и не исключил, что они смогут состояться. Президент Дональд Трамп предупредил, что это является "напрасной тратой времени".
В то же время, заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен, выступая в комитете Генассамблеи ООН по разоружению, сказал: "Обстановка на Корейском полуострове, к которой приковано мировое внимание, достигла такой критической точки, что ядерная война может начаться в любой момент".
Он также отметил, что до устранения угроз со стороны Соединенных Штатов Северная Корея "ни при каких обстоятельствах не пойдет на переговоры по ядерному оружию и баллистическим ракетам
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