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Внешняя политика 17.10.2017 09:26

Баку и Рим проведут конференцию по случаю 25-летия установления двусторонних дипотношений

Конференция, приуроченная к 25-летию установления азербайджано-итальянских дипломатических отношений, пройдет 18 октября в здании Сената Италии, сказал в интервью онлайн-журналу «Scenari İnternazionali» посол Азербайджана в Риме Мамед Ахмедзаде.

«На конференции «25-летие сотрудничества между Азербайджаном и Италией: путь, ведущий к стратегическому партнерству» с участием официальных представителей правительств и парламентов двух стран будут обсуждены все аспекты двустороннего стратегического сотрудничества Баку и Рима», - сказал дипломат.

По словам М.Ахмедзаде, в текущем году проходит ряд мероприятий, посвященных 25-летию дипотношений между двумя странами.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ОТНОШЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]