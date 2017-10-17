Баку и Рим проведут конференцию по случаю 25-летия установления двусторонних дипотношений

Конференция, приуроченная к 25-летию установления азербайджано-итальянских дипломатических отношений, пройдет 18 октября в здании Сената Италии, сказал в интервью онлайн-журналу «Scenari İnternazionali» посол Азербайджана в Риме Мамед Ахмедзаде.
«На конференции «25-летие сотрудничества между Азербайджаном и Италией: путь, ведущий к стратегическому партнерству» с участием официальных представителей правительств и парламентов двух стран будут обсуждены все аспекты двустороннего стратегического сотрудничества Баку и Рима», - сказал дипломат.
По словам М.Ахмедзаде, в текущем году проходит ряд мероприятий, посвященных 25-летию дипотношений между двумя странами.
Р.Бабаев
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