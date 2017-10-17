Старт строительству моста через Самур на российско-азербайджанской границе дадут в среду

В среду, 18 октября, в Республике Дагестан дадут старт строительству моста через реку Самур на границе России и Азербайджана, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.

Церемония закладки памятного камня, который будет символизировать начало работ, состоится в Магарамкентском районе Дагестана в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе.

Мероприятие пройдет при участии министра транспорта России Максима Соколова, врио главы Дагестана Владимира Васильева, заместителя руководителя Росавтодора Андрея Костюка и представителей Азербайджана.

"Кроме того, в этот день состоится рабочая встреча представителей двух государств, в ходе которой обсудят практические вопросы возведения мостового сооружения", - отмечается в сообщении.

Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Одобрение Главгосэкспертизы России доработанная проектная документация получила в сентябре текущего года.

Новый мост через реку Самур заменит старое сооружение, которое построили в 1957 году. Его длина составит - 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Он будет трехполосным: по одной полосе в каждом направлении, третью полосу сделают реверсивной, движение по которой будут переключать в «часы пик».

А.Азизов