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Транспорт и связь 17.10.2017 09:29

Старт строительству моста через Самур на российско-азербайджанской границе дадут в среду

В среду, 18 октября, в Республике Дагестан дадут старт строительству моста через реку Самур на границе России и Азербайджана, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.

Церемония закладки памятного камня, который будет символизировать начало работ, состоится в Магарамкентском районе Дагестана в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе.

Мероприятие пройдет при участии министра транспорта России Максима Соколова, врио главы Дагестана Владимира Васильева, заместителя руководителя Росавтодора Андрея Костюка и представителей Азербайджана.

"Кроме того, в этот день состоится рабочая встреча представителей двух государств, в ходе которой обсудят практические вопросы возведения мостового сооружения", - отмечается в сообщении.

Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Одобрение Главгосэкспертизы России доработанная проектная документация получила в сентябре текущего года.

Новый мост через реку Самур заменит старое сооружение, которое построили в 1957 году. Его длина составит - 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Он будет трехполосным: по одной полосе в каждом направлении, третью полосу сделают реверсивной, движение по которой будут переключать в «часы пик».

А.Азизов

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Тэги: САМУР, МОСТ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]