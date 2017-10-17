Ситуация с бензином в Казахстане стабилизируется на следующей неделе - Минэнерго республики

Ситуация с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Казахстане будет стабилизирована на следующей неделе, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"На этой неделе мы предполагаем окончательно стабилизировать ситуацию, до конца недели зайдет 50 тыс. тонн по импорту, и максимально переработка казахстанского бензина. На следующей неделе ситуация по бензину у нас полностью будет нормализована", - сказал он на заседании правительства во вторник.

По его данным, сегодня практически нет регионов с ограничением АИ-92 на крупных сетях.

"Благодаря принятым мерам, совокупные остатки АИ-92 на вчерашний день составили 127 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн выше, чем несколько дней ранее. В целом остатки гарантируют 13 дней обеспечение этим видом топлива", - сказал он.

"Проведены переговоры с министерством энергетики России. Получено подтверждение на отгрузку более 100 тыс. тонн АИ-92 с нефтеперерабатывающих заводов РФ, из которых уже до конца этой недели будет отгружено 50 тыс. тонн. Остальные объемы зайдут до конца месяца", - сообщил министр.

С начала месяца импортировано 34,6 тыс. тонн бензина АИ-92, из них только за прошедшие выходные завезено более 10 тыс. тонн, добавил он.

"Кроме того, на прошлой неделе я направил комиссию для проведения аудита состояния работ завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Все работы по Павлодарскому НХЗ ведутся согласно графику, запуск завода планируется 26 октября. До конца октября завод планирует переработать 65 тыс. тонн нефти, и отгружать по 2,5 тыс. тонн бензина АИ-92 в сутки", - проинформировал К.Бозумбаев.

Как сообщалось, Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) с 1 сентября остановил на капитальный ремонт комплекс глубокой переработки нефти, с 20 сентября - все остальные комплексы и установки.

В Казахстане действуют три НПЗ - в Павлодаре, Атырау и Шымкенте, они находятся в управлении АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг" (структура нацкомпании "КазМунайГаз").