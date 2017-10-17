Манат продолжает укрепляться к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 октября сохранил 1,7003 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 октября ЦБА установил 2,0028 манат/1EUR (16 октября - 2,008 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 октября сохранил 0,0297 манат/1RUB.

А.Азизов