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Финансы 17.10.2017 10:26

Xalq Bank расширяет филиальную сеть в регионах

Xalq Bank открыл очередной филиал в регионе – "Гейчай", отмечается в сообщении банка.

Это 29-ый филиал банка, в том числе 21 – региональный.

Филиал будет оказывать физическим и юридическим лицам весь спектр банковских услуг.

"Банк продолжит активную деятельность по расширению филиальной сети", - отмечается в сообщении.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, ФИЛИАЛЫ-СЕТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]