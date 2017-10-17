Xalq Bank расширяет филиальную сеть в регионах

Xalq Bank открыл очередной филиал в регионе – "Гейчай", отмечается в сообщении банка.

Это 29-ый филиал банка, в том числе 21 – региональный.

Филиал будет оказывать физическим и юридическим лицам весь спектр банковских услуг.

"Банк продолжит активную деятельность по расширению филиальной сети", - отмечается в сообщении.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица