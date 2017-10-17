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Дальнее зарубежье 17.10.2017 13:14

Президент Филиппин объявил об освобождении города Марави от боевиков

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о полном освобождении города Марави от боевиков, связанных с террористической организацией ИГ , сообщает во вторник Си-Эн-Эн.

"Я объявляю об освобождении Марави", - заявил Р.Дутерте.

В понедельник министерство обороны Филиппин сообщило о ликвидации в Марави главаря ячейки террористической группировки ИГ в Юго-Восточной Азии Иснилона Хапило. Также был ликвидирован Омар Мауте - основатель радикальной исламской группировки "Мауте".

Марави в мае текущего года взяли под контроль филиппинские группировки, присягнувшие на верность ИГ. В боях за освобождение города, по данным властей, были уничтожены 822 боевика, погибли 162 солдата правительственной армии и 47 мирных жителей.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ГОРОД, АНТИТЕРРОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]