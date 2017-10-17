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17.10.2017 14:56

Представитель КНДР требует прекратить учения США и Южной Кореи у полуострова

Американо-южнокорейские учения создают опасность развязывания войны против КНДР, они должны быть прекращены, заявил представитель делегации Северной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза.

"Эти учения создают угрозу войны против нас. Они должны остановить все военные учения у корейского полуострова", - заявил он журналистам.

Он подчеркнул, что КНДР неоднократно осуждала проведение американо-южнокорейских учений

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Тэги: КНДР, США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]