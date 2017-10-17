Представитель КНДР требует прекратить учения США и Южной Кореи у полуострова

Американо-южнокорейские учения создают опасность развязывания войны против КНДР, они должны быть прекращены, заявил представитель делегации Северной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза.

"Эти учения создают угрозу войны против нас. Они должны остановить все военные учения у корейского полуострова", - заявил он журналистам.

Он подчеркнул, что КНДР неоднократно осуждала проведение американо-южнокорейских учений