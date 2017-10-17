Казахстан не нарушает принципов ЕАЭС, усиливая контроль на границе с Киргизией - глава Миннацэкономики

Казахстан, усиливая контроль по периметру своей границы, не нарушает принципов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.
"Нет, конечно. Мы действуем в рамках нашего законодательства и в рамках тех обязательств, которые мы взяли на себя в ЕАЭС", - сказал он во вторник в Астане журналистам, отвечая на вопрос о том, согласна ли казахстанская сторона с предъявляемыми Киргизией претензиями.
"Какая ситуация на границе (. . .), в любой стране, на мой взгляд, в случае необходимости защиты своих экономических и иных интересов могут быть применены меры внутренние. Поэтому, на мой взгляд, нет необходимости что-либо политизировать", - сказал он.
"Необходимо просто по линии всех заинтересованных ведомств - как наших, так и кыргызских - просто продолжать оперативную работу и стараться решать проблему", - добавил министр.
Вместе с тем он заметил, что "у любой стороны есть право обратиться в Высший Евразийский экономический совет с целью инициирования и с тем, чтобы сесть и поговорить". "Решения в Союзе принимаются исключительно консенсусом. То есть, если одна из сторон не согласна с какими-то предлагаемыми решениями, решения не принимаются", - отметил он.
С 10 октября на границе Киргизии и Казахстана наблюдается скопление людей и грузов. В тот день Государственная пограничная служба Киргизии перешла на усиленный вариант проверок в связи с намеченными на 15 октября выборами президента. Казахстанская сторона также усилила проверки на границе, объяснив это плановой пограничной операцией.
В свою очередь президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что намерен потребовать созыва внеочередной сессии ЕАЭС, если ситуация на границе с Казахстаном после выборов не изменится.
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