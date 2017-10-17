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Дальнее зарубежье 17.10.2017 15:04

Испанию в 2017 году посетят рекордные 80 млн иностранных туристов, прогнозируют в Мадриде

Испания ожидает по итогам 2017 года рекорда по числу посещений страны иностранными туристами, свидетельствуют статистические данные министерства энергетики, туризма и цифровых технологий страны.

"Рост иностранных прибытий в четвертом квартале составит 7%, расходов туристов - 10%. Это позволит завершить год с рекордным числом иностранных туристов - 80 млн. В общей сложности они потратят 84 млн евро", - говорится в сообщении ведомства.

По числу прибытий лидируют туристы из Великобритании, Германии и Франции.

В 2016 году иностранный турпоток в Испанию составил 75,6 млн туристов.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, по данным отдела туризма посольства Испании в Москве, с января по август 2017 года страну посетили 812,7 тыс. российских туристов, что на 14,3% больше, чем за тот же период годом ранее. В 2016 году российский турпоток превысил миллион поездок

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТУРПОТОК, РЕКОРД, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]