Испанию в 2017 году посетят рекордные 80 млн иностранных туристов, прогнозируют в Мадриде

Испания ожидает по итогам 2017 года рекорда по числу посещений страны иностранными туристами, свидетельствуют статистические данные министерства энергетики, туризма и цифровых технологий страны.
"Рост иностранных прибытий в четвертом квартале составит 7%, расходов туристов - 10%. Это позволит завершить год с рекордным числом иностранных туристов - 80 млн. В общей сложности они потратят 84 млн евро", - говорится в сообщении ведомства.
По числу прибытий лидируют туристы из Великобритании, Германии и Франции.
В 2016 году иностранный турпоток в Испанию составил 75,6 млн туристов.
Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, по данным отдела туризма посольства Испании в Москве, с января по август 2017 года страну посетили 812,7 тыс. российских туристов, что на 14,3% больше, чем за тот же период годом ранее. В 2016 году российский турпоток превысил миллион поездок
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