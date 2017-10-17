Лавров: до сих пор нет ни одной утечки о фактах вмешательства РФ в американские президентские выборы

США по-прежнему не обнародовали ни одного факта вмешательства России в американские президентские выборы, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прошел уже почти год, как в США начали расследование связей Д.Трампа с Россией, вмешательства России в предвыборную кампанию на стороне республиканцев", - сказал С.Лавров в интервью для интернет-сайта Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Проходят слушания, устраиваются специальные расследования, назначен специальный прокурор, опрашиваются десятки людей. И при этом за весь этот почти год при таком количестве вовлеченных в этот процесс персонажей не было ни одной утечки хотя бы о едином факте, который бы подтверждал эти обвинения. Для меня это говорит о многом", - отметил министр.

"Американское общество целиком, особенно во внешнеполитических делах, построено на утечках. Невозможно загерметизировать процессы, которые развернули по расследованию так называемого "российского вмешательства". Стало быть, этих фактов у них просто нет", - сказал С.Лавров.