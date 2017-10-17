Visa планирует принять шаги для активизации деятельности в Азербайджане

Компания Visa Inc. планирует реализацию шагов, направленных на активизацию деятельности в Азербайджане, заявила директор компании по связям с правительством Юлия Завалишина.

Ю.Завалишина провела в Баку встречу с исполнительным директором Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсалом Гасымлы.

"На встрече стороны провели обмен мнениями по перспективам развития электронных платежных систем в Азербайджане", - отмечается в сообщении центра.

Ю.Завалишина, в свою очередь, подчеркнула, что Visa заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном. По ее словам, в ближайшее время компания планирует предпринять ряд шагов в этом направлении.

А.Азизов