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Дальнее зарубежье 17.10.2017 13:49

В РФ не видят причин для требований США изменить СВПД

В Москве не видят причин, по которым США выдвигают требования по переработке СВПД, претензии к Ирану голословны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не видим причин, по которым американская сторона выдвигает далеко идущие даже не пожелания, а требования по переработке документа. Что касается содержания СВПД, то с выполнением его иранской стороной проблем нет",- сказал С.Рябков журналистам во вторник.

"Претензии, выдвигаемые Вашингтоном к Исламской республике Иран голословны в этой части", - подчеркнул он.

"Если же брать другую сторону набора американских намерений, высказанных в пятницу 13, то они тоже очень плохо соотносятся с логикой и содержательной частью СВПД. Какое отношение к СВПД может иметь региональная политика Ирана, я вообще не понимаю", - заключил замминистра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]