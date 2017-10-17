В РФ не видят причин для требований США изменить СВПД

В Москве не видят причин, по которым США выдвигают требования по переработке СВПД, претензии к Ирану голословны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не видим причин, по которым американская сторона выдвигает далеко идущие даже не пожелания, а требования по переработке документа. Что касается содержания СВПД, то с выполнением его иранской стороной проблем нет",- сказал С.Рябков журналистам во вторник.

"Претензии, выдвигаемые Вашингтоном к Исламской республике Иран голословны в этой части", - подчеркнул он.

"Если же брать другую сторону набора американских намерений, высказанных в пятницу 13, то они тоже очень плохо соотносятся с логикой и содержательной частью СВПД. Какое отношение к СВПД может иметь региональная политика Ирана, я вообще не понимаю", - заключил замминистра.