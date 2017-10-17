Азербайджан, Грузия и Турция обсудили совместные шаги для обеспечения безопасности

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил в Тбилиси с начальником Генштаба ВС Грузии Владимиром Чачибая и начальником Генштаба Турции Хулуси Акаром проведение трехсторонних военных учений, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«Руководители вооруженных сил рассмотрели перспективы военного сотрудничества, проведение трехсторонних военных учений и ряд других направлений совместной деятельности», - говорится в сообщении.
В ходе встречи были также обсуждены военно-политическая ситуация в регионе, вопросы региональной безопасности, проведен обмен мнениями по перспективам трехстороннего военного сотрудничества.
«Отметив негативное воздействие международного терроризма и агрессивного сепаратизма на мир, стабильность и развитие в регионе, стороны особо подчеркнули важность совместных действий по противостоянию угрозам, направленным против безопасности государств», - отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
По итогам встречи был подписан совместный протокол.
Р.Бабаев
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