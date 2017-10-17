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Внешняя политика 17.10.2017 13:40

Азербайджан, Грузия и Турция обсудили совместные шаги для обеспечения безопасности

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил в Тбилиси с начальником Генштаба ВС Грузии Владимиром Чачибая и начальником Генштаба Турции Хулуси Акаром проведение трехсторонних военных учений, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Руководители вооруженных сил рассмотрели перспективы военного сотрудничества, проведение трехсторонних военных учений и ряд других направлений совместной деятельности», - говорится в сообщении.

В ходе встречи были также обсуждены военно-политическая ситуация в регионе, вопросы региональной безопасности, проведен обмен мнениями по перспективам трехстороннего военного сотрудничества.

«Отметив негативное воздействие международного терроризма и агрессивного сепаратизма на мир, стабильность и развитие в регионе, стороны особо подчеркнули важность совместных действий по противостоянию угрозам, направленным против безопасности государств», - отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По итогам встречи был подписан совместный протокол.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]