Число жертв шторма в Ирландии возросло до трех человек

Мощный шторм "Офелия", который обрушился на Ирландию накануне, унес жизни трех человек, сообщают во вторник ирландские СМИ.
Накануне сообщалось о гибели одной женщины при падении ветки дерева на автомобиль, в котором она находилась.
Еще один мужчина погиб, также сидя в автомобиле, при падении дерева на него. Также один человек скончался при падении на него ветки дерева, когда он пытался убрать повалившееся дерево.
Согласно информации Би-би-си, тысячи домов и предприятий по-прежнему остаются без электроэнергии, после сильных ветров, вызвавших сбои. Восстановление электроснабжения в 245 тыс. домов, как ожидается, займет несколько дней.
По данным издания "Айриш таймс", все учебные заведения, за исключением университета Квинс и Ольстерского университета, останутся закрытыми еще на один день, для полной ликвидации последствий шторма "Офелия". Власти приняли такое решение, чтобы "избежать любого потенциального риска для жизни детей и персонала" после сильного шторма.
Многие автодороги все еще закрыты из-за поваленных ветром деревьев.
Кроме того, в настоящее время аэропорт Дублина уже начал выполнять рейсы после отмены 180 авиарейсов, аэропорт Белфаста в настоящее время ведет работы по восстановлению авиасообщения.
Власти Ирландии призвали граждан не покидать домов без острой необходимости, пока не будут устранены все последствия шторма.
Накануне вечером Департамент инфраструктуры сообщил, что получил около 400 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях за сутки.
Накануне Метеорологическая служба Ирландии выпустила предупреждение максимальной "красной степени готовности" в связи со штормом. Этот шторм стал одним из мощнейших за последнее время
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