Глава МИД Южной Кореи совершит визит в Бельгию и Францию

Глава МИД Республики Корея (РК) Кин Ген Хва отправится на этой неделе в шестидневную поездку в Европу.

Министр, которая покинет Сеул в четверг, посетит Бельгию и Францию, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В пятницу Кин Ген Хва проведет переговоры с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом. Затем состоятся ее переговоры с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

В предстоящий понедельник глава МИД Южной Кореи проведет переговоры с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

В центре внимания встреч будут вопросы взаимодействия в урегулировании и северокорейской ядерной проблемы, сообщают южнокорейские СМИ.

Они отмечают, что это будет первый европейский визит Кин Ген Хва в качестве министра иностранных дел.