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Финансы 17.10.2017 14:23

Глава АБА прогнозирует рост кредитной активности банков в Азербайджане

Президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев прогнозирует постепенный рост кредитной активности коммерческих банков.

"Естественно, после двух девальваций маната (в 2015 году - ИФ) кредитный портфель банков начал сокращаться. Однако, я считаю, что к концу 2017 года – в 2018 году кредитная активность банков повысится", - сказал З.Нуриев журналистам во вторник.

По его словам, в настоящее время в распоряжении банков имеются краткосрочные и долгосрочные ликвидные средства на сумму более 6 млрд манатов.

З.Нуриев добавил, что в настоящее время наблюдается процесс снижения ставок по вкладам, привлекаемым в манатах.

Глава АБА подчеркнул, что позитивно оценивает консолидацию в банковском секторе страны. "Подобные обсуждения на банковском рынке были всегда, но в последнее время они активизировались", - сказал З.Нуриев, добавив, что ассоциация поддерживает переговоры в этом направлении.

"Мы не хотим, чтобы из-за нехватки капитала в стране закрывались банки. Мы хотим, чтобы они продолжали свою деятельность, поэтому поддерживаем объединение банков", - добавил он.

Как сообщалось ранее, по данным на 1 сентября 2017 года кредитный портфель банков в Азербайджане оценивается в 11 млрд 907,2 млн манатов, что на 25,3% меньше показателя на конец 2016 года.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]