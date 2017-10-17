Глава АБА прогнозирует рост кредитной активности банков в Азербайджане

Президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев прогнозирует постепенный рост кредитной активности коммерческих банков.
"Естественно, после двух девальваций маната (в 2015 году - ИФ) кредитный портфель банков начал сокращаться. Однако, я считаю, что к концу 2017 года – в 2018 году кредитная активность банков повысится", - сказал З.Нуриев журналистам во вторник.
По его словам, в настоящее время в распоряжении банков имеются краткосрочные и долгосрочные ликвидные средства на сумму более 6 млрд манатов.
З.Нуриев добавил, что в настоящее время наблюдается процесс снижения ставок по вкладам, привлекаемым в манатах.
Глава АБА подчеркнул, что позитивно оценивает консолидацию в банковском секторе страны. "Подобные обсуждения на банковском рынке были всегда, но в последнее время они активизировались", - сказал З.Нуриев, добавив, что ассоциация поддерживает переговоры в этом направлении.
"Мы не хотим, чтобы из-за нехватки капитала в стране закрывались банки. Мы хотим, чтобы они продолжали свою деятельность, поэтому поддерживаем объединение банков", - добавил он.
Как сообщалось ранее, по данным на 1 сентября 2017 года кредитный портфель банков в Азербайджане оценивается в 11 млрд 907,2 млн манатов, что на 25,3% меньше показателя на конец 2016 года.
Н.Аббасова
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