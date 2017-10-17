США готовы сотрудничать с Азербайджаном в сферах АПК и IT – посол в Баку

Вашингтон оказал Азербайджану за последние 25 лет помощь на сумму более $1,3 млрд, заявил посол США в Баку Роберт Секута.

«За последние 25 лет США оказал Азербайджану помощь на более чем $1,3 млрд. В том числе $120 млн выделены на поддержку граждан, ставших вынужденными переселенцами в результате нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнул Р.Секута в беседе с журналистами во вторник.

По его словам, более 7 тыс. граждан Азербайджана получили образование в США за счет американской стороны.

Р.Секута подчеркнул, что американские бизнесмены готовы вкладывать в различные сферы азербайджанской экономики. «Основными перспективными сферами сотрудничества в будущем являются сельское хозяйство, мелиорация и информационные технологии», - сказал посол.

Р.Бабаев