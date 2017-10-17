Производство химпродукции в Азербайджане за 9 месяцев увеличилось на 18,1%

Химические предприятия Азербайджана в январе-сентябре 2017 года увеличили объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 18,1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За отчетный период в республике произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 535,6 млн манатов. При этом рост объема производства химпродукции за девять месяцев 2017 года составил 18,1%, резиновых и пластмассовых изделий – 85,2%. Производство фармацевтической продукции выросло в 2,4 раза», - отметили в комитете.

Согласно статданным, в январе-сентябре 2017 года рост зафиксирован в производстве азота на 3,2%, до 17 млн 229,8 тыс. кубометров, изопропилового спирта – на 25% - до 9 тыс. 349 тонн, метанола – на 87,9% - до 221,5 тыс. тонн, лакокрасочной продукции – на 41,1% - до 8 тыс. 315,8 тонн.

Спад в указанный период имел место в производстве йода – на 6,3% - до 146,5 тонн, кислорода – на 67,3% - до 2 млн 354,1 тыс. кубометров, полиэтилена – на 6% - до 64,8 тыс. тонн, пропилена – на 7,3% - до 34 тыс. тонн, этилена – на 6,2% - до 66,7 тыс. тонн, прочих органических композиционных растворителей – на 17,6% - до 8 тыс. 315 тонн.

Б.Рустамбеков