В АБА прошли обсуждения по налогообложению Uber

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) провела обсуждение по вопросу налогообложения услуг такси, оказываемых компанией "Uber", отмечается в сообщении АБА.

"Обсуждения прошли с участием представителей Палаты по надзору за финансовыми рынками, Центрального банка, экспертов", - отмечается в сообщении.

В целом, в ходе обсуждений также рассматривался вопрос применения электронных платежей в системе такси.

А.Азизов