Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0028 RUR   0.0297 GBR   2.2538 TRY   0.4659

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.87 Brent   57.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 11° 18° 19 Окт 13° 19° 20 Окт 11° 20°

17.10.2017 17:28

Иракские полицейские установили контроль над ключевыми нефтяными месторождениями Курдистана - СМИ

Полиция Ирака установила контроль над двумя ключевыми нефтяными месторождениями в Иракском Курдистане, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на полицию.

"Отряды федеральной полиции взяли под контроль нефтяные месторождения Бай-Хассан и Хавана", - говорится в заявлении полиции.

Оба месторождения расположены к северу от города Киркука.

Накануне иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования начали покидать город Киркук после появления в городской черте иракских войск.

Кроме того, иракские полицейские заявили, что взяли под контроль нефтеперерабатывающий завод близ Киркука, а также газовый завод в этом городе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, КУРДЫ, НЕФТЬ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ


Похожие новости


Курды объявили об атаках правительственных войск Ирака на их позиции в Киркуке - СМИ Иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, контролируемую курдами Президент Турции считает, что нужно сдержанно реагировать на планы иракского Курдистана провести референдум о самоопределении Шеф Пентагона просил иракских курдов отложить референдум о независимости и призвал к диалогу с Багдадом - СМИ Лавров: курдский вопрос шире границ Ирака, затрагивает ситуацию в ряде соседних государств Турция нанесла новые удары по позициям курдов на севере Ирака

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]