Иракские полицейские установили контроль над ключевыми нефтяными месторождениями Курдистана - СМИ

Полиция Ирака установила контроль над двумя ключевыми нефтяными месторождениями в Иракском Курдистане, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на полицию.
"Отряды федеральной полиции взяли под контроль нефтяные месторождения Бай-Хассан и Хавана", - говорится в заявлении полиции.
Оба месторождения расположены к северу от города Киркука.
Накануне иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования начали покидать город Киркук после появления в городской черте иракских войск.
Кроме того, иракские полицейские заявили, что взяли под контроль нефтеперерабатывающий завод близ Киркука, а также газовый завод в этом городе.
ФАС возбудила дело о картеле на торгах, заключенном с помощью "роботов"
Министр экономики Азербайджана опровергает утверждения о реэкспорте помидоров из Турции в Россию
Сбербанк продолжает поиски покупателя на украинскую "дочку", окончательное решение не принято - Греф
В Азербайджане отметят 100-летие всемирно известного композитора Кара Караева
В Баку обсудили перспективы развития туризма между Азербайджаном и США
Продажа льготного жилья может начаться в Азербайджане до конца 2017 года –Госагентство
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Представитель Ирана призывает международное сообщество сохранить ядерную сделку
Самый низкий показатель бедности по России в Татарстане - Голодец
Тегеран в короткий срок сможет нарастить обогащение урана до 20%, если СВПД постигнет крах - глава энергетического агентства Ирана
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
Nar представил мобильное приложение TaxFree
Компания Nobel Oil удостоена статуса «Прозрачный Налоговый Партнер»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов