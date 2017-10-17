Спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 0,6%, экономический рост в 2018г превысит 1% - Sberbank Investment Research

Спад ВВП Азербайджана в 2017 году составит 0,6%, экономический рост в 2018 году составит 1,2%, считают аналитики Sberbank Investment Research.

"По предварительным данным Госкомстата Азербайджана, в январе-сентябре 2017 года спад ВВП Азербайджана составил 0,6%", - отмечается в обзоре «Долговые рынки сегодня», подготовленного аналитиками Sberbank Investment Research.

По их оценкам, спад в экономике в январе-сентябре был связан с сокращением добычи нефти на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За исключением промышленного производства, которое снизилось на 5,3% по сравнению с 9 месяцами 2016 года, все остальные отрасли показали позитивную динамику: в сельском хозяйстве прирост составил 2,8%, в транспорте – 1,8%, в розничной торговле – 2,1%, в платных услугах населению – 0,8%.

"Мы подтверждаем свой прогноз, который предполагает снижение ВВП в 2017 году на 0,6%. В то же время мы ожидаем, что в 2018 году будет зафиксирован рост ВВП на 1,2% благодаря увеличению потребления со стороны населения (на фоне более низкой инфляции), а также на фоне восстановления добычи нефти, роста добычи газа на месторождении Шах-Дениз.

Правительство Азербайджана по итогам 2017 года прогнозирует рост ВВП на 1%.

А.Азизов