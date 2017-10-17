Edisson выкупила за 30 млн евро у Gas Natural Fenosa контракт на ежегодную поставку 1 млрд кубометров со Стадии-2 Шах-Дениз

Итальянская компания Edisson приобретет 100% акций компании Gas Natural Vendita Italia (GNVI, принадлежит Gas Natural Fenosa), занимающейся продажами природного газа и электроэнергии в Италии, говорится в сообщении Edisson.

Edisson в понедельник подписала с Gas Natural Fenosa обязательное соглашение о покупке Gas Natural Vendita Italia и контракта на поставку газа (со Стадии-2 разработки месторождения –ИФ-Аз) Шах-Дениз. Стоимость сделки составляет 192,8 млн. евро», - отмечается в информации.

Кроме того, Edisson должна выплатить Gas Natural Fenosa 30 млн евро за контракт на поставку 1 млрд кубометров газа в год с месторождения Шах-Дениз, из которых 10 млн евро составит первоначальный взнос, еще 20 млн евро компания начнет выплачивать с 2021 года, после первой поставки газа в Италию по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP). Импорт газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз в Европу начнется в конце 2020 года после завершения строительства TAP.

Закрытие сделки, как ожидается, произойдет в период с декабря 2017 года по март 2018 года. Сделка должна быть одобрена европейскими органами.

«Эта сделка является прорывной возможностью для нашей компании: с одной стороны, мы расширяем свою роль на итальянском розничном рынке, что является одним из столпов нашего плана развития. С другой стороны, благодаря приобретению контракта на газ с «Шах-Дениз-2» мы расширяем наш портфель поставок газа, гарантирующий газ по конкурентоспособной цене всем нашим клиентам и безопасность итальянской энергетической системы в долгосрочной перспективе», - сказал главный исполнительный директор Edison Марк Бенаун, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,8 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции.

Н.Аббасова