Россия предпримет меры, чтобы Украина убрала дискриминационные нормы из закона "Об образовании", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы обращаемся к европейскому сообществу, вы знаете, что ПАСЕ приняла жесткую резолюцию, осуждающую этот закон. Мы будем действовать, чтобы понудить Украину соответствовать европейским ценностям и изменить этот закон, убрать все дискриминационные меры", - сказала В.Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером в Санкт-Петербурге.
По ее словам, Россия высказывает свою жесткую позицию по поводу данного закона по "дипломатическим и иным каналам".
В.Матвиенко отметила, что этот закон "антидемократичный и дискриминационный".
"Мы не можем допустить, чтобы такой закон вступил в действие", - заявила спикер Совета Федерации
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