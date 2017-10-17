Россия предпримет меры, чтобы Украина убрала дискриминационные нормы из закона "Об образовании", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы обращаемся к европейскому сообществу, вы знаете, что ПАСЕ приняла жесткую резолюцию, осуждающую этот закон. Мы будем действовать, чтобы понудить Украину соответствовать европейским ценностям и изменить этот закон, убрать все дискриминационные меры", - сказала В.Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером в Санкт-Петербурге.

По ее словам, Россия высказывает свою жесткую позицию по поводу данного закона по "дипломатическим и иным каналам".

В.Матвиенко отметила, что этот закон "антидемократичный и дискриминационный".

"Мы не можем допустить, чтобы такой закон вступил в действие", - заявила спикер Совета Федерации