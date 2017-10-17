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Регион 17.10.2017 16:52

Матвиенко: Россия будет пытаться понудить Украину убрать дискриминационные меры из закона "Об образовании"

Россия предпримет меры, чтобы Украина убрала дискриминационные нормы из закона "Об образовании", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы обращаемся к европейскому сообществу, вы знаете, что ПАСЕ приняла жесткую резолюцию, осуждающую этот закон. Мы будем действовать, чтобы понудить Украину соответствовать европейским ценностям и изменить этот закон, убрать все дискриминационные меры", - сказала В.Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером в Санкт-Петербурге.

По ее словам, Россия высказывает свою жесткую позицию по поводу данного закона по "дипломатическим и иным каналам".

В.Матвиенко отметила, что этот закон "антидемократичный и дискриминационный".

"Мы не можем допустить, чтобы такой закон вступил в действие", - заявила спикер Совета Федерации

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]