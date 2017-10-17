ADIF отбирает услуги по оценке имущества ликвидируемых банков

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) проводит опрос котировок с целью отбора компании для оказания услуг по оценке движимого и недвижимого имущества банков, находящихся в процессе ликвидации.

Согласно объявлению ADIF, предложения должны быть представлены в фонд до 31 октября 2017 года.

Вскрытие предложений состоится 1 ноября 2017 года.

В настоящее время в Азербайджане в процессе ликвидации находятся 11 банков, ликвидатором большинства которых является ADIF.

Б.Рустамбеков