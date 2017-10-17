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Бизнес и законодательство 17.10.2017 20:15

ФАС возбудила дело о картеле на торгах, заключенном с помощью "роботов"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре на торгах, заключенном с помощью программ-роботов, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев журналистам в Ялте во вторник.

"Мы только что возбудили дело, когда роботы - программное обеспечение - заключали картель на торгах. (. . .) Нам точно понятно, что картельное соглашение было заключено в целях неснижения цен на торгах определенными компаниями - мы знаем эти компании, но мы ищем тех физических лиц, кто эти алгоритмы придумал. Машина стоит между нами и преступными элементами. Картель - уголовное преступление: 178 статья Уголовного кодекса", - сказал глава ФАС.

В пресс-службе ведомства журналистам пояснили суть дела.

"Два хозяйствующих субъекта поддерживали цены на торгах на поставку медицинского оборудования для нужд муниципальных заказчиков. Участники предполагаемого сговора подавали ценовые предложения с помощью специально запрограммированных аукционных роботов. Общая сумма НМЦК (начальных, максимальных, цен контрактов - ИФ) по данным эпизодам превышает 145 млн рублей", - сообщили в ФАС.

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Тэги: ФАС, КАРТЕЛЬ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]