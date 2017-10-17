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Финансы 17.10.2017 19:17

Сбербанк продолжает поиски покупателя на украинскую "дочку", окончательное решение не принято - Греф

Сбербанк России продолжает поиски покупателя на одноименный украинский дочерний банк, окончательное решение по будущей сделке пока не принято, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Ищем. Мы занимаемся сейчас сделкой, но посмотрим", - сказал Г.Греф.

Как сообщалось, Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и белорусской частной компании, подконтрольной сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду.

НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" 10 апреля - от подданного Великобритании и РФ С.Гуцериева. Второй пакет - на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк" - вместо Norvik Banka 14 апреля подал подданный Великобритании и РФ Г.Гусельников.

Вместе с тем 28 июля НБУ принял решение отказать указанным физлицам в согласовании приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк".

Интерес к покупке высказывал также белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, компания которого VP Capital в начале июля подала в НБУ заявку на приобретение украинского Сбербанка, но в конце того же месяца отозвала.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, СБЕРБАНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]