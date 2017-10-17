Более 300 компаний из 28 стран участвуют в Каспийской строительной неделе

Более 300 компаний из 28 стран примут участие в Каспийской строительной неделе, заявил региональный директор ITE Group Эдвард Строон.
«310 компаний из 28 стран принимают в этом году участие в Каспийской строительной неделе. Отрадно, что около трети этих компаний участвуют впервые в крупнейшем в регионе выставочном мероприятии ненефтяной сферы», - подчеркнул Э.Строон на пресс-конференции во вторник.
Он отметил участие на выставках представительных делегаций Турции и Китая.
Каспийская строительная неделя, которая пройдет в Баку 18-21 октября, включает в себя 23-ю Азербайджанскую международную выставку «Строительство», 10-ю Международную выставку «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» и 10-ю Каспийскую международную выставку «Охрана, безопасность и средства спасения».
«Азербайджанские участники, среди которых производители, дистрибьюторы, компании, предоставляющие услуги в строительной сфере, составляют 40% компонентов», - сказал глава аппарата Государственного агентства по жилищному строительству Анар Гулиев.
Р.Бабаев
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