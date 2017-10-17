Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»

13 октября с.г. в Баку в галерее «NUR Art House», при информационной поддержке Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ), состоялось открытие персональной фотовыставки башкирской фотохудожницы Светланы Комковой. Её название «Ты меня зовешь, Азербайджан!» говорит о многом. Автор подготовила выставку фотокартин. Они родились в ходе её поездки в Азербайджан. Азербайджан впечатлил ее колоритом культуры народов и красками природы.

На открытии выставки Светлана Комкова призналась: «Моя творческая экспедиция по Азербайджану, это не просто поиск сюжетов для творчества, это еще и знакомство с новыми людьми. Я представляю Башкортостан, и мне близки и интересны языковые, национальные и культурные традиции народов, проживающих в Азербайджане и Башкирии».

На открытии выставки выступили учредитель галереи «NUR Art House», доктор искусствоведения, профессор Ройя Тагиева и председатель правления Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин вручил Светлане Комковой Благодарственное письмо Россотрудничества.

то уже не первый проект, организованный РИКЦ с представителями творческой интеллигенции из Башкортостана. В сентябре 2015 года здесь с большим успехом прошло выступление журналиста, обозревателя информационного агентства «Башинформ», члена Союза композиторов и музыковедов Республики Башкортостан, лауреата литературной премии ТЮРКСОЙ Лейлы Аралбаевой-Ишмуратовой.

1. Заместитель руководителя представительства Россотрудничества А.Каламин вручил фотохудожнице С.Комковой Благодарственное письмо

2.Выступает председатель правления Объединения фотографов Азербайджана М.Гасаноглу





3. В Баку открылась выставка С.Комковой «Ты меня зовешь, Азербайджан!»