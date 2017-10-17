Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0028 RUR   0.0297 GBR   2.2538 TRY   0.4659

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.87 Brent   57.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 18° 19 Окт 13° 19° 20 Окт 11° 20°

17.10.2017 16:25

Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»

13 октября с.г. в Баку в галерее «NUR Art House», при информационной поддержке Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ), состоялось открытие персональной фотовыставки башкирской фотохудожницы Светланы Комковой. Её название «Ты меня зовешь, Азербайджан!» говорит о многом. Автор подготовила выставку фотокартин. Они родились в ходе её поездки в Азербайджан. Азербайджан впечатлил ее колоритом культуры народов и красками природы.

На открытии выставки Светлана Комкова призналась: «Моя творческая экспедиция по Азербайджану, это не просто поиск сюжетов для творчества, это еще и знакомство с новыми людьми. Я представляю Башкортостан, и мне близки и интересны языковые, национальные и культурные традиции народов, проживающих в Азербайджане и Башкирии».

На открытии выставки выступили учредитель галереи «NUR Art House», доктор искусствоведения, профессор Ройя Тагиева и председатель правления Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин вручил Светлане Комковой Благодарственное письмо Россотрудничества.

то уже не первый проект, организованный РИКЦ с представителями творческой интеллигенции из Башкортостана. В сентябре 2015 года здесь с большим успехом прошло выступление журналиста, обозревателя информационного агентства «Башинформ», члена Союза композиторов и музыковедов Республики Башкортостан, лауреата литературной премии ТЮРКСОЙ Лейлы Аралбаевой-Ишмуратовой.

1. Заместитель руководителя представительства Россотрудничества А.Каламин вручил фотохудожнице С.Комковой Благодарственное письмо

2.Выступает председатель правления Объединения фотографов Азербайджана М.Гасаноглу


3. В Баку открылась выставка С.Комковой «Ты меня зовешь, Азербайджан!»

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]