ASK и Торгово-промышленная палата Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве

Национальная конфедерация работодателей Азербайджана (ASK) и Торгово-промышленная палата Белоруссии во вторник в Баку подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ подписан в рамках азербайджано-белорусского форума.

Выступая на форуме глава ASK Мамед Мусаев подчеркнул, что товарооборот между Азербайджаном и Белоруссией достиг $100 млн (за январь-июль 2017 года), и отметил необходимость расширения сотрудничества между бизнесменами обеих стран.

В свою очередь, руководитель Торгово-промышленной палаты Белоруссии Владимир Улахович высказал заинтересованность своей страны в расширении экономических связей с Азербайджаном и призвал бизнесменов двух стран к более тесному сотрудничеству.

В работе форума приняли участие около 100 бизнесменов.

Б.Рустамбеков