ASK и Торгово-промышленная палата Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве

Национальная конфедерация работодателей Азербайджана (ASK) и Торгово-промышленная палата Белоруссии во вторник в Баку подписали меморандум о сотрудничестве.
Документ подписан в рамках азербайджано-белорусского форума.
Выступая на форуме глава ASK Мамед Мусаев подчеркнул, что товарооборот между Азербайджаном и Белоруссией достиг $100 млн (за январь-июль 2017 года), и отметил необходимость расширения сотрудничества между бизнесменами обеих стран.
В свою очередь, руководитель Торгово-промышленной палаты Белоруссии Владимир Улахович высказал заинтересованность своей страны в расширении экономических связей с Азербайджаном и призвал бизнесменов двух стран к более тесному сотрудничеству.
В работе форума приняли участие около 100 бизнесменов.
Б.Рустамбеков
Навести порядок в Молдавии можно только путем перехода к президентской форме правления, считает Додон
Лондон и ЕС почти исчерпали первую стадию переговоров по Brexit, считает британский министр
Тегеран не намерен обсуждать со странами Запада свою ракетную программу - советник
В Азербайджане отметят 100-летие всемирно известного композитора Кара Караева
В Баку обсудили перспективы развития туризма между Азербайджаном и США
Продажа льготного жилья может начаться в Азербайджане до конца 2017 года –Госагентство
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Представитель Ирана призывает международное сообщество сохранить ядерную сделку
Самый низкий показатель бедности по России в Татарстане - Голодец
Тегеран в короткий срок сможет нарастить обогащение урана до 20%, если СВПД постигнет крах - глава энергетического агентства Ирана
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
Nar представил мобильное приложение TaxFree
Компания Nobel Oil удостоена статуса «Прозрачный Налоговый Партнер»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов