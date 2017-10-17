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Регион 17.10.2017 18:12

Тегеран в короткий срок сможет нарастить обогащение урана до 20%, если СВПД постигнет крах - глава энергетического агентства Ирана

Иран в случае выхода из атомной сделки в течение четырех дней сможет возобновить процесс обогащения урана до 20%, утверждает глава Организации по атомной энергетике Исламской республики Али Акбар Салехи.

"Если однажды иранские власти посчитают, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) более не идет на пользу стране и распорядится возобновить 20-процентное обогащение урана, мы сможем это сделать за 4 дня", - заявил А.А.Салехи, которого цитируют иранские СМИ.

Он заверил, что после одобрения СВПД Иран не сжег все мосты. "Напротив, мы возвели еще больше мостов, чтобы двигаться вперед", - отметил глава Организации.

СВПД был одобрен Ираном и международными посредниками в июле 2015 года. В соответствии с этим документом Иран сократит свои уранообогатительные мощности и уровень обогащения урана до 3,67%.

Тегеран также начал применять Дополнительный протокол к Соглашению о гарантиях МАГАТЭ, предусматривающий более углубленный и расширенный контроль за его атомными объектами.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп не подтвердил выполнение Ираном СВПД и пригрозил выходом из сделки.

А.А.Салехи предупредил, что в случае аннулирования СВПД Иран прекратит выполнение Дополнительного протокола.

"Если СВПД будет аннулирован, мы прекратим соблюдать Дополнительный протокол, поскольку мы его выполняем сейчас на добровольной основе и он еще не одобрен парламентом страны", - сказал глава Организации.

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Тэги: ИРАН, СВПД, АТОМ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]