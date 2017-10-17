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Внешняя политика 17.10.2017 17:15

Президент Алиев обсудил с послом Греции вопрос увеличения взаимного товарооборота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и новоназначенный посол Греции в Баку Николаос Канеллос обсудили во вторник вопрос увеличения объема взаимного товарооборота, сообщает сайт главы государства.

Греческий дипломат вручил президенту Азербайджана свои верительные грамоты.

«В процессе беседы состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-греческих отношений, стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере и вопросы увеличения товарооборота», - отмечается в информации.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРЕЦИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]