Президент Алиев обсудил с послом Греции вопрос увеличения взаимного товарооборота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и новоназначенный посол Греции в Баку Николаос Канеллос обсудили во вторник вопрос увеличения объема взаимного товарооборота, сообщает сайт главы государства.

Греческий дипломат вручил президенту Азербайджана свои верительные грамоты.

«В процессе беседы состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-греческих отношений, стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере и вопросы увеличения товарооборота», - отмечается в информации.

Р.Бабаев