Представитель Ирана призывает международное сообщество сохранить ядерную сделку

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди призвал международное сообщество сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Текст выступления Б.Камалванди на конференции в Москве приводят иранские государственные СМИ.
"Учитывая значимость СВПД как международного договора по атому, мы привержены его духу и букве, как и наши партнеры по формату "пять плюс один", мы намерены следовать этому договору. Мы советуем международному сообществу приложить все возможные усилия, чтобы сохранить и защитить этот с такими большими усилиями достигнутый документ", - сказал представитель Ирана.
По словам Б.Камалванди, несмотря на значительный прогресс в выполнении СВПД, договор подвергается сомнительным нападкам со стороны западных стран, в частности, со стороны США.
Б.Камалванди отметил значимый вклад России в урегулирование иранской ядерной программы. "Россия внесла значительную роль в выполнение соглашения СВПД, включая вывоз излишков обогащенного урана объемом свыше 300 кг, а также более 38 тонн тяжелой воды", - отметил Б. Камалванди.
"Я бы хотел отметить значительное расширение между нашими двумя странами в сфере мирного использования атомной энергии", - добавил он.
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