В Баку обсудили перспективы развития туризма между Азербайджаном и США

Перспективы развития сотрудничества в сфере туризма между Баку и Вашингтоном обсудили замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов и заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гиллин, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма.

«На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и США в туристической сфере», - отмечается в сообщении.

Замминистра подчеркнул, что прямые авиаперелеты между Азербайджаном и США не только служат увеличению турпотока между двумя государствами, но и привлечению пассажиров из соседних с Азербайджаном стран.

Р.Бабаев