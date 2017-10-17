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Туризм 17.10.2017 17:41

В Баку обсудили перспективы развития туризма между Азербайджаном и США

Перспективы развития сотрудничества в сфере туризма между Баку и Вашингтоном обсудили замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов и заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гиллин, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма.

«На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и США в туристической сфере», - отмечается в сообщении.

Замминистра подчеркнул, что прямые авиаперелеты между Азербайджаном и США не только служат увеличению турпотока между двумя государствами, но и привлечению пассажиров из соседних с Азербайджаном стран.

Р.Бабаев

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Тэги: США, ТУРИЗМ, АЗЕРБАЙДЖАН, США, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]