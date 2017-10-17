Подсчет бюллетеней на выборах президента Киргизии пока продолжается

По итогам прошедших в воскресенье выборов президента Киргизии на данный момент подсчитаны бюллетени с 98,39% избирательных участков.
Кандидат от Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков по-прежнему лидирует на выборах президента, получая более 54% голосов избирателей после предварительного подсчета бюллетеней, полученных с 98,39% участков через автоматические считывающие устройства, а также по поступающим протоколам ручного подсчета.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК Киргизии, по предварительным данным, " С.Жээнбеков сохраняет лидерство на президентских выборах, за него проголосовало 917 475 избирателей, что составляет более 54% голосов".
В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, в выборах приняли участие 1 млн 692 тыс. 423 избирателя, что составляет 55,93%.
Собеседник агентства добавил, что кандидат от СДПК также лидирует в выборах по данным ручного подсчета, но данные еще продолжают поступать.
"В соответствии с законодательством Киргизии в территориальные участковые комиссии поступили протоколы ручного подсчета голосов, осуществляется ввод данных этих протоколов в Информационную избирательную систему", - сказал представитель пресс-службы ЦИК.
Он добавил, что в ближайшие дни в ЦИКе ожидают поступления данных ручного подсчета со 100% избирательных участков, после чего могут быть объявлены официальные итоги прошедших выборов 15 октября выборов.
15 октября в Киргизии прошли выборы президента. В выборах участвовали 11 кандидатов, согласно предварительным итогам, победу на выборах в первом туре одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков. Его основной соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набрал 33,41% голосов.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А. Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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