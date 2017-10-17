Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0028 RUR   0.0297 GBR   2.2538 TRY   0.4659

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.87 Brent   57.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 11° 18° 19 Окт 13° 19° 20 Окт 11° 20°

АПК 17.10.2017 19:38

Министр экономики Азербайджана опровергает утверждения о реэкспорте помидоров из Турции в Россию

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев опровергает утверждения о том, что наращивание экспорта помидоров из Азербайджана в Россию происходит в том числе и за счет реэкспорта этой продукции из Турции.

Как заявил министр агентству «Интерфакс-Азербайджан», в Азербайджане 2014-2016 годы площадь для производства помидоров только в закрытых грунтах увеличилась в 1,6 раза. За 6 месяцев текущего года производство помидоров в закрытых грунтах составило 261,7 тыс. тонн. В 2016 году общее производство помидоров составило 502,7 тыс. тонн.

«Что касается утверждений о незаконном экспорте турецких помидоров в Россию, то хочу отметить, что, во-первых, в соответствии с «Правилами определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств» от 20 ноября 2009 года, к которому присоединилась и Азербайджанская Республика, выдача сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 осуществляется на основе проведенных уполномоченным органом экспертиз на территории производителя на наличие земель, тепличных участков или арендованных площадей для ведения данных сельскохозяйственных работ, проверяются партии товара на основе предъявленных документов, а также упаковка и маркировка. Во-вторых, именно, учитывая возросшие объемы производства, постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 23 сентября 2016 года на импорт помидоров введена специфическая пошлина в размере $0,4 за килограмм. В результате, за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт помидоров из Турции уменьшился в количественном выражении на 81%, в стоимостном выражении на 76%. С мая этого года помидоры из Турции вообще не ввозились»,- сказал министр.

Ш.Мустафаев также отметил, что после введения пошлины средняя импортная цена за каждый килограмм помидоров составила $1.15, а средняя экспортная цена в Россию - $0.97, что свидетельствует о неэффективности реэкспорта турецких помидоров в Россию.

Министр подчеркнул, что за исключением Нахичеванской Автономной Республики Азербайджан не имеет общей границы с Турцией. Учитывая тот факт, что в результате оккупационной политики Армении Нахичевань находится в состоянии блокады, транспортировка каких-либо грузов практически не представляется возможным.

«Таким образом, эти утверждения ни в коей мере не соответствуют действительности»,- заключил Ш. Мустафаев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОМИДОРЫ, ЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]