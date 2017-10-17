Министр экономики Азербайджана опровергает утверждения о реэкспорте помидоров из Турции в Россию

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев опровергает утверждения о том, что наращивание экспорта помидоров из Азербайджана в Россию происходит в том числе и за счет реэкспорта этой продукции из Турции.
Как заявил министр агентству «Интерфакс-Азербайджан», в Азербайджане 2014-2016 годы площадь для производства помидоров только в закрытых грунтах увеличилась в 1,6 раза. За 6 месяцев текущего года производство помидоров в закрытых грунтах составило 261,7 тыс. тонн. В 2016 году общее производство помидоров составило 502,7 тыс. тонн.
«Что касается утверждений о незаконном экспорте турецких помидоров в Россию, то хочу отметить, что, во-первых, в соответствии с «Правилами определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств» от 20 ноября 2009 года, к которому присоединилась и Азербайджанская Республика, выдача сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 осуществляется на основе проведенных уполномоченным органом экспертиз на территории производителя на наличие земель, тепличных участков или арендованных площадей для ведения данных сельскохозяйственных работ, проверяются партии товара на основе предъявленных документов, а также упаковка и маркировка. Во-вторых, именно, учитывая возросшие объемы производства, постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 23 сентября 2016 года на импорт помидоров введена специфическая пошлина в размере $0,4 за килограмм. В результате, за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт помидоров из Турции уменьшился в количественном выражении на 81%, в стоимостном выражении на 76%. С мая этого года помидоры из Турции вообще не ввозились»,- сказал министр.
Ш.Мустафаев также отметил, что после введения пошлины средняя импортная цена за каждый килограмм помидоров составила $1.15, а средняя экспортная цена в Россию - $0.97, что свидетельствует о неэффективности реэкспорта турецких помидоров в Россию.
Министр подчеркнул, что за исключением Нахичеванской Автономной Республики Азербайджан не имеет общей границы с Турцией. Учитывая тот факт, что в результате оккупационной политики Армении Нахичевань находится в состоянии блокады, транспортировка каких-либо грузов практически не представляется возможным.
«Таким образом, эти утверждения ни в коей мере не соответствуют действительности»,- заключил Ш. Мустафаев.
Б.Рустамбеков
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