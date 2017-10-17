Лондон и ЕС почти исчерпали первую стадию переговоров по Brexit, считает британский министр

Великобритания и Европейский союз "подходят к лимиту того, чего могут добиться" в рамках первой стадии переговоров по Brexit и должны перейти на новый этап, заявил во вторник министр по делам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.
"Мы все должны понимать, что мы подходим к лимиту того, чего можем добиться", - сказал Д.Дэвис, выступая во вторник перед палатой общин.
"Я надеюсь, что в ходе Европейского совета на следующей неделе лидеры 27 (стран ЕС, не включая Великобританию - ИФ) оценят достигнутый прогресс и предоставят Мишелю Барнье мандат (на дальнейшую работу - ИФ)".
На прошлой неделе координатор переговоров по Brexit от Европейского союза М.Барнье заявил, что переговоры с британской стороной, в частности по финансовому урегулированию, находятся в состоянии "застоя", и выразил обеспокоенность по этому поводу.
В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск ранее заявил, что в ЕС к декабрю 2017 года ожидают прогресса в переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС.
Референдум, в ходе которого большинство подданных Соединенного Королевства - почти 52% - проголосовали за выход страны из Евросоюза, состоялся в июне 2016 года.
29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что процесс будет длиться как минимум два года.
ФАС возбудила дело о картеле на торгах, заключенном с помощью "роботов"
Министр экономики Азербайджана опровергает утверждения о реэкспорте помидоров из Турции в Россию
Сбербанк продолжает поиски покупателя на украинскую "дочку", окончательное решение не принято - Греф
В Федерации фигурного катания надеются, что российские спортсмены без проблем получат визы США для участия в этапе Гран-При в Лейк-Плэсиде
В Азербайджане отметят 100-летие всемирно известного композитора Кара Караева
В Баку обсудили перспективы развития туризма между Азербайджаном и США
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 40 человек
Турецкий парламент продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца
Представитель Ирана призывает международное сообщество сохранить ядерную сделку
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
Nar представил мобильное приложение TaxFree
Компания Nobel Oil удостоена статуса «Прозрачный Налоговый Партнер»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов