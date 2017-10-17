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Внешняя политика 17.10.2017 20:30

Лондон и ЕС почти исчерпали первую стадию переговоров по Brexit, считает британский министр

Великобритания и Европейский союз "подходят к лимиту того, чего могут добиться" в рамках первой стадии переговоров по Brexit и должны перейти на новый этап, заявил во вторник министр по делам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.

"Мы все должны понимать, что мы подходим к лимиту того, чего можем добиться", - сказал Д.Дэвис, выступая во вторник перед палатой общин.

"Я надеюсь, что в ходе Европейского совета на следующей неделе лидеры 27 (стран ЕС, не включая Великобританию - ИФ) оценят достигнутый прогресс и предоставят Мишелю Барнье мандат (на дальнейшую работу - ИФ)".

На прошлой неделе координатор переговоров по Brexit от Европейского союза М.Барнье заявил, что переговоры с британской стороной, в частности по финансовому урегулированию, находятся в состоянии "застоя", и выразил обеспокоенность по этому поводу.

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск ранее заявил, что в ЕС к декабрю 2017 года ожидают прогресса в переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС.

Референдум, в ходе которого большинство подданных Соединенного Королевства - почти 52% - проголосовали за выход страны из Евросоюза, состоялся в июне 2016 года.

29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что процесс будет длиться как минимум два года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]