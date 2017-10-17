Лондон и ЕС почти исчерпали первую стадию переговоров по Brexit, считает британский министр

Великобритания и Европейский союз "подходят к лимиту того, чего могут добиться" в рамках первой стадии переговоров по Brexit и должны перейти на новый этап, заявил во вторник министр по делам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.

"Мы все должны понимать, что мы подходим к лимиту того, чего можем добиться", - сказал Д.Дэвис, выступая во вторник перед палатой общин.

"Я надеюсь, что в ходе Европейского совета на следующей неделе лидеры 27 (стран ЕС, не включая Великобританию - ИФ) оценят достигнутый прогресс и предоставят Мишелю Барнье мандат (на дальнейшую работу - ИФ)".

На прошлой неделе координатор переговоров по Brexit от Европейского союза М.Барнье заявил, что переговоры с британской стороной, в частности по финансовому урегулированию, находятся в состоянии "застоя", и выразил обеспокоенность по этому поводу.

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск ранее заявил, что в ЕС к декабрю 2017 года ожидают прогресса в переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС.

Референдум, в ходе которого большинство подданных Соединенного Королевства - почти 52% - проголосовали за выход страны из Евросоюза, состоялся в июне 2016 года.

29 марта 2017 года Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Ожидается, что процесс будет длиться как минимум два года.