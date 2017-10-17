Навести порядок в Молдавии можно только путем перехода к президентской форме правления, считает Додон

Президент Молдавии Игорь Додон призвал граждан страны поддержать его стремление к переходу от парламентской к президентской форме правления республикой.
"Вы видите, какой беспредел творится. Что хотят - то творят! Остановить это можно только путем перехода к президентской форме правления. Другого выхода нет! Только досрочные выборы и переход к президентской республике", - заявил И.Додон на пресс-конференции во вторник в связи с решением Конституционного суда Молдавии (КСМ).
Он напомнил о своей соответствующей инициативе, за реализацию которой Партия социалистов намеревалась собрать подписи граждан и добиться проведения референдума.
"Я прошу вас, поддержите эту инициативу!", - призвал И.Додон.
Как сообщалось, КСМ постановил во вторник, что председатель парламента или премьер-министр могут, в отдельных случаях, подписывать вместо президента указы. В своем решении КСМ особо отметил, что "Молдавия является парламентской республикой", а решение Конституционного Суда о переходе к всенародным выборам президента не ведет к расширению полномочий главы государства, который "должен оставаться нейтральным арбитром между ветвями власти, а не активным политическим игроком".
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