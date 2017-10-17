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Внешняя политика 17.10.2017 21:10

Навести порядок в Молдавии можно только путем перехода к президентской форме правления, считает Додон

Президент Молдавии Игорь Додон призвал граждан страны поддержать его стремление к переходу от парламентской к президентской форме правления республикой.

"Вы видите, какой беспредел творится. Что хотят - то творят! Остановить это можно только путем перехода к президентской форме правления. Другого выхода нет! Только досрочные выборы и переход к президентской республике", - заявил И.Додон на пресс-конференции во вторник в связи с решением Конституционного суда Молдавии (КСМ).

Он напомнил о своей соответствующей инициативе, за реализацию которой Партия социалистов намеревалась собрать подписи граждан и добиться проведения референдума.

"Я прошу вас, поддержите эту инициативу!", - призвал И.Додон.

Как сообщалось, КСМ постановил во вторник, что председатель парламента или премьер-министр могут, в отдельных случаях, подписывать вместо президента указы. В своем решении КСМ особо отметил, что "Молдавия является парламентской республикой", а решение Конституционного Суда о переходе к всенародным выборам президента не ведет к расширению полномочий главы государства, который "должен оставаться нейтральным арбитром между ветвями власти, а не активным политическим игроком".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВЛЕНИЕ, ФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]