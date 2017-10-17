Турецкий парламент продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца

Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

Накануне правительство рекомендовало парламенту продлить чрезвычайное положение, введенное в июле 2016 года после попытки военного переворота.

В последний раз чрезвычайное положение в стране продлевали в июле 2017 года, его срок истекал в конце октября.

Чрезвычайное положение в Турции было введено 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были арестованы.

Власти обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена. Ф.Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.