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Регион 17.10.2017 22:07

Турецкий парламент продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца

Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

Накануне правительство рекомендовало парламенту продлить чрезвычайное положение, введенное в июле 2016 года после попытки военного переворота.

В последний раз чрезвычайное положение в стране продлевали в июле 2017 года, его срок истекал в конце октября.

Чрезвычайное положение в Турции было введено 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были арестованы.

Власти обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена. Ф.Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]