Китай продолжит следовать по пути открытости для вешнего мира - Си Цзиньпин

Китай продолжит осуществление политики открытости для внешнего мира, заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин.

"Политика открытости приносит прогресс, закрытость - естественным образом приводит к отсталости. Двери открытости Китая внешнему миру не закроются, они могут только открыться еще шире" - заявил он.

Си Цзиньпин выступает с отчетным докладом Центрального комитета партии на открывшемся 19-м съезде КПК.