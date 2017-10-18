Модернизация в Китае должна быть завершена к 2035 году - Си Цзиньпин

Задачу завершить социалистическую модернизацию в Китае к 2035 году поставил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин.

"С 2020 года до 2035 года на основе реализации задачи построения (к 2020 году) общества среднего достатка в целом завершить социалистическую модернизацию Китая", - сказал Си Цзиньпин, выступая с докладом на открывшемся в Пекине 19-м съезде КПК.

Это, по его словам, валяется задачей первого этапа будущего развития Китая.

На втором этапе в последующие пятнадцать лет на основе завершения модернизации надо "превратить нашу страну в процветающую, демократическую, цивилизованную прекрасную модернизированную социалистическую державу".