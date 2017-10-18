Си Цзиньпин на съезде Компартии Китая назвал в числе проблем неравномерность развития экономики

Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая (КПК) Си Цзиньпин, выступая с докладом о работе Центрального комитета КПК на открывшемся 19-м съезде партии, отметил успехи, достигнутые за пять лет после предыдущего съезда, и остановился на существующих в стране проблемах.

"Надо трезво видеть, что в нашей работе существует еще много недостатков, мы стоим перед многочисленными проблемами и вызовами",- сказал он.

К ним Си Цзиньпин отнес неравномерность экономического развития, низкую эффективность и качество экономической деятельности, недостаточно совершенную структуру экономики.

По его словам, существуют значительные проблемы в области повышения жизненного уровня населения и борьбы с бедностью, неравномерность материального обеспечения населения в различных районах Китая, еще не полностью решенные вопросы трудоустройства, здравоохранения, развития демократии.

"Новая обстановка сложилась также в области обеспечения безопасности государства", - сказал китайский руководитель.