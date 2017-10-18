Коррупция представляет серьезную опасность для КПК - Си Цзиньпин

Разложение в партийных рядах и проявления коррупции все еще являются серьезной опасностью для Компартии Китая (КПК), заявил генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин, выступая на 19-м съезде партии.

"Необходимо добиться окончательной победы над разложением (так в Китае называют коррупцию - ИФ) в партии. Проявления коррупции являются самой большой болью для народных масс, разложение - самая большая опасность для нашей партии", - сказал он.

Генсек отметил, что "борьба с разложением крайне сложна", для ее успешного ведения необходима серьезная решимость.

Он сказал, что с коррупционерами следует бороться в соответствии с законом, "независимо от того, куда они бежали", насколько давно совершали преступления. При этом Си Цзиньпин подчеркнул важность налаживания эффективного контроля над деятельностью партийных и государственных чиновников со стороны народных масс.