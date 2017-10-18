ООО с иностранным капиталом получили право на электронную регистрацию в Азербайджане

В Азербайджане законодательно одобрена электронная регистрация обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с иностранным капиталом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки в закон «О госрегистрации юридических лиц и госреестре». Поправки в среду опубликованы в официальной печати.

Согласно поправкам, для электронной госрегистрации ООО с иностранными инвестициями иностранное лицо или лицо без гражданства должно заполнить форму электронного заявления на сайте соответствующего органа Исполнительной власти и заверить ее усиленной электронной подписью.

Электронную госрегистрацию субъектов бизнеса осуществляет Министерство налогов.

А.Азизов