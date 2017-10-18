Манат продолжает укрепляться к доллару и евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 октября установил на уровне 1,7001 манат/$1 (17 октября - 1,7003 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 18 октября ЦБА установил 2 манат/1EUR (17 октября - 2,0028 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 октября сохранил 0,0297 манат/1RUB.

Н.Аббасова