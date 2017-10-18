В Азербайджане создается Центр социальной адаптации для бывших заключенных

В Азербайджане будет создан Центр социальной адаптации для бывших заключенных, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана Центр будет создан при министерстве труда и социальной защите населения в Гобустанском районе.

Средства на содержание Центра будут выделяться из государственного бюджета Азербайджана.

Б.Рустамбеков